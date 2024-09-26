Німеччина схвалила 400 млн євро на військову підтримку України

Бундестаг погодив пропозицію уряду країни щодо збільшення фінансування військової підтримки України на близько 400 млн євро. Про це йдеться на сайті федерального уряду Німеччини, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ці кошти дозволять додатково закупити засоби протиповітряної оборони, танки, безпілотники, боєприпаси та запчастини, що ефективно зміцнить українські Збройні сили в обороні країни.

Окрім цього, повідомляється, що Німеччина надасть додаткові 170 мільйонів євро в короткостроковій перспективі для відновлення енергетичної інфраструктури України.