Германия одобрила 400 млн евро на военную поддержку Украины
Бундестаг согласовал предложение правительства страны по увеличению финансирования военной поддержки Украины на около 400 млн евро. Об этом говорится на сайте федерального правительства Германии, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что эти средства позволят дополнительно закупить средства противовоздушной обороны, танки, беспилотники, боеприпасы и запчасти, что эффективно укрепит украинские Вооруженные силы в обороне страны.
Кроме этого, сообщается, что Германия предоставит дополнительные 170 миллионов евро в краткосрочной перспективе для восстановления энергетической инфраструктуры Украины.
"Захватническая война России нанесла огромный ущерб украинским городам и инфраструктуре", - говорится в сообщении федерального правительства Германии.