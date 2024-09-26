Германия одобрила 400 млн евро на военную поддержку Украины

Бундестаг согласовал предложение правительства страны по увеличению финансирования военной поддержки Украины на около 400 млн евро.﻿ Об этом говорится на сайте федерального правительства Германии, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что эти средства позволят дополнительно закупить средства противовоздушной обороны, танки, беспилотники, боеприпасы и запчасти, что эффективно укрепит украинские Вооруженные силы в обороне страны.

Кроме этого, сообщается, что Германия предоставит дополнительные 170 миллионов евро в краткосрочной перспективе для восстановления энергетической инфраструктуры Украины.