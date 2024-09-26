Суд конфіскував активи російського олігарха Усманова на суму 2 млрд грн

Вищий антикорупційний суд постановив стягнути на користь України активи російського олігарха Алішера Усманова. Сума активів становить понад 2 мільярди гривень.﻿ Про це розповіла заступниця міністра юстиції Інна Богатих, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За її даними, у дохід України стягнуто:

залізорудну продукцію обсягом понад 165 тисяч тонн (орієнтовна вартість - понад 2 мільярди гривень);

100% статутного капіталу ТОВ "Петер-Сервіс України" - IT-компанії, яка раніше була під контролем Усманова.

Зазначається, що Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення ще 25 вересня, однак воно ще не набрало чинності.

Російський олігарх Алішер Усманов є одним із найвпливовіших бізнесменів Росії та входить до найближчого кола вищого військово-політичного керівництва Кремля. Усманов і його партнери мають значний вплив на ключові сектори російської економіки, зокрема металургію, гірничодобувну промисловість, телекомунікації та цифрові технології.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Усманов потрапив під санкції, запроваджені РНБО України, США та Європейським Союзом. Йому заборонено в’їзд до країн ЄС, а його активи заморожені. Крім того, США та ЄС наклали санкції на його яхти, приватні літаки, віллу та шість компаній на суму 66 мільйонів євро.