Суд конфисковал активы российского олигарха Усманова на сумму 2 млрд грн

Высший антикоррупционный суд постановил взыскать в пользу Украины активы российского олигарха Алишера Усманова. Сумма активов составляет более 2 миллиардов гривен.﻿ Об этом рассказала заместитель министра юстиции Инна Богатых, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По ее данным, в доход Украины взыскано:

железорудную продукцию объемом более 165 тысяч тонн (ориентировочная стоимость – более 2 миллиардов гривен);

100% уставного капитала ООО "Петер-Сервис Украины" - IT-компании, ранее находившейся под контролем Усманова.



Отмечается, что Высший антикоррупционный суд принял решение еще 25 сентября, однако оно еще не вступило в силу.

Российский олигарх Алишер Усманов является одним из самых влиятельных бизнесменов России и входит в ближайший круг высшего военно-политического руководства Кремля. Усманов и его партнеры оказывают существенное влияние на ключевые секторы русской экономики, в том числе металлургию, горнодобывающую индустрия, телекоммуникации и цифровые технологии.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Усманов попал в санкции, введенные СНБО Украины, США и Европейским Союзом. Ему запрещен въезд в страны ЕС, а его активы заморожены. Кроме того, США и ЕС наложили санкции на яхты, частные самолеты, виллу и шесть компаний на сумму 66 миллионов евро.