Блінкен прокоментував ядерні погрози Путіна

Погрози ядерною зброєю зі сторони російського диктатора Володимира Путіна є "безвідповідальними". Світу необхідне більше роззброєння. Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив в інтерв'ю MSNBC, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Блінкен засудив заяву Путіна на адресу Заходу про ядерну зброю як "безвідповідальну" і "невчасну". Зокрема, він нагадав, що у світі багато хто "брязкав ядерною шаблею".