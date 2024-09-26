Блінкен прокоментував ядерні погрози Путіна
Погрози ядерною зброєю зі сторони російського диктатора Володимира Путіна є "безвідповідальними". Світу необхідне більше роззброєння. Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив в інтерв'ю MSNBC, пише Наталія Кава, РБК-Україна.
Блінкен засудив заяву Путіна на адресу Заходу про ядерну зброю як "безвідповідальну" і "невчасну". Зокрема, він нагадав, що у світі багато хто "брязкав ядерною шаблею".
"Я думаю, що багато хто в світі чітко говорив про це, коли він брязкав ядерною шаблею - в тому числі і Китай в минулому. Тому я б просто закликав зробити це зараз, коли світ зібрався... щоб поговорити про необхідність більшого роззброєння і нерозповсюдження", - сказав він.