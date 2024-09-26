Блинкен прокомментировал ядерные угрозы Путина

Угрозы ядерным оружием со стороны российского диктатора Владимира Путина "безответственны". Миру необходимо большее разоружение.﻿ Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью MSNBC, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Блинкен осудил заявление Путина в адрес Запада о ядерном оружии как "безответственное" и "несвоевременное". В частности, он напомнил, что в мире многие "бряцали ядерной саблей".