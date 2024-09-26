Кабмін затвердив будівництво водогону до Миколаєва на 8,8 млрд грн

Уряд затвердив проєкт будівництва магістрального водогону до Миколаєва на 8,8 млрд грн. Про це заявив очільник уряду Денис Шмигаль, повідомляє Лівий берег.

“Найважливіший виклик у Миколаєві – це доступ мешканців до питної води.Російські терористи зруйнували водогін Дніпро-Миколаїв, а потім підірвали Каховську ГЕС. Для Миколаєва знайшли технічне рішення – постачання води з річки Інгулець. Цього року Уряд виділив загалом 384 млн грн для фінансування стабільної подачі технічної води до Миколаєва цим шляхом” , – написав Шмигаль.

Проте, як зазначив прем’єр, довгострокове вирішення проблеми полягає в будівництві водозабору з річки Південний Буг та магістрального водогону до обласного центру.

“Сьогодні разом із головою Миколаївської ОВА ознайомилися з деталями цього проєкту. Уряд затвердив відповідну програму. Є доручення президента. Орієнтовна вартість реалізації проєкту близько 8,8 млрд грн. Тепер доручаємо Міністерству розвитку громад та територій визначити джерела фінансування та за рахунок коштів з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії розпочати роботи за принципом “Проєктуй та Будуй” , – розповів прем’єр-міністр.

Він зазначив, що вже є попередні домовленості з партнерами, зокрема з Європейським інвестиційним банком про залучення донорських коштів на цей проєкт, тому уряд розраховує на його швидку реалізацію.