Енергетики повідомили, що у п'ятницю відключень електроенергії не буде

В Україні у п'ятницю, 25 вересня, не будуть застосовуватись графіки відключення світла. Проте українців просять економно споживати електроенергію.﻿ З посиланням на "Укренерго", пише Наталія Кава, РБК-Україна.

"Завтра, у п'ятницю, заходи обмеження споживання не плануються" , - сказано у повідомленні.

При цьому українців просять ощадливо споживати електроенергію у період з 16:00 до 22:00. Зокрема, за можливості, перенести користування потужними електроприладами на денні години - з 10:00 до 16:00.