Энергетики сообщили, что в пятницу отключений электроэнергии не будет

В Украине в пятницу, 25 сентября, не будут применяться графики отключения света. Однако украинцев просят экономно потреблять электроэнергию.﻿ Cо ссылкой на "Укрэнерго", пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

"Завтра, в пятницу, меры по ограничению потребления не планируются" , - сказано в сообщении.

При этом украинцев просят экономно потреблять электроэнергию в период с 16:00 до 22:00. В частности, по возможности, перенести пользование мощными электроприборами на дневные часы – с 10:00 до 16:00.