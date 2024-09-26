Энергетики сообщили, что в пятницу отключений электроэнергии не будет
В Украине в пятницу, 25 сентября, не будут применяться графики отключения света. Однако украинцев просят экономно потреблять электроэнергию. Cо ссылкой на "Укрэнерго", пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
"Завтра, в пятницу, меры по ограничению потребления не планируются", - сказано в сообщении.
При этом украинцев просят экономно потреблять электроэнергию в период с 16:00 до 22:00. В частности, по возможности, перенести пользование мощными электроприборами на дневные часы – с 10:00 до 16:00.