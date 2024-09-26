МЗС відреагувало на "рекламу" грузинської партії про війну в Україні

Міністерство закордонних справ України у своїй заяві з приводу рекламних банерів партії влади Грузії "Грузинська мрія" засудило та назвало неприпустимим використання в політичній рекламі зображень наслідків війни Росії проти України. З посиланням на заяву МЗС, повідомляє Європейська правда.

У МЗС заявили, що грузинський народ може не боятися нової війни, допоки Україна чинить опір російській агресії.﻿

"Страшна ціна цього опору – це також ціна миру в Грузії. Закликаємо Уряд Грузії, партію влади "Грузинська мрія" та всі зацікавлені сторони утримуватись від використання теми агресивної війни проти України та її громадян у внутрішньополітичній боротьбі в Грузії" , - йдеться в повідомленні.

В МЗС зазначили, що Україна послідовно, неухильно та рішуче продовжуватиме підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів, наголосили в МЗС.