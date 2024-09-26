МИД отреагировал на "рекламу" грузинской партии о войне в Украине

Министерство иностранных дел Украины в своем заявлении по поводу рекламных баннеров партии власти Грузии "Грузинская мечта" осудило и назвало недопустимым использование в политической рекламе изображений последствий войны России против Украины. Со ссылкой на заявление МИД, сообщает Европейская правда.

В МИД заявили, что грузинский народ может не бояться новой войны, пока Украина сопротивляется российской агрессии.

"Страшная цена этого сопротивления - это также цена мира в Грузии. Призываем Правительство Грузии, партию власти "Грузинская мечта" и все заинтересованные стороны воздерживаться от использования темы агрессивной войны против Украины и ее граждан во внутриполитической борьбе в Грузии" , - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что Украина последовательно, неуклонно и решительно будет продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ, отметили в МИД.