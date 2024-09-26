Міноборони пропонує дозволити ставати на військовий облік онлайн

У Міністерстві оборони України розробили законопроєкт, що дозволяє українцям призовного віку ставати на військовий облік онлайн за допомогою засобів електронної ідентифікації.﻿﻿ З посиланням на пресслужбу Міноборони, повідомляє Українська правда.

Відповідний проєкт закону схвалили на черговому засіданні Кабінету Міністрів України.

Планують дозволити ставати на військовий облік призовників та уточнювати персональні дані через електронну ідентифікацію у сервісі "Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста".

Крім цього, планують ліквідувати комісії для взяття на облік та скасувати проходження медичного огляду.

Також у законопроєкті передбачено, що громадяни, які здобувають вищу освіту, будуть проходити медичний огляд перед практичними заняттями базової загальновійськової підготовки.