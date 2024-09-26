Минобороны предлагает разрешить становиться на воинский учет онлайн

В Министерстве обороны Украины разработали законопроект, позволяющий украинцам призывного возраста становиться на воинский учет онлайн с помощью средств электронной идентификации.﻿﻿ Со ссылкой на пресс-службу Минобороны, сообщает Украинская правда.

Соответствующий проект закона одобрили на очередном заседании Кабинета Министров Украины.

Планируется разрешить становиться на воинский учет призывников и уточнять персональные данные через электронную идентификацию в сервисе "Электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста".

Кроме этого, планируют ликвидировать комиссии для постановки на учет и отменить прохождение медицинского осмотра.

Также в законопроекте предусмотрено, что граждане, которые получают высшее образование, будут проходить медицинский осмотр перед практическими занятиями базовой общевойсковой подготовки.