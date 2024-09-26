Зеленський прибув до Капітолію на зустріч із законодавцями США
Президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Капітолію у Вашингтоні (США). Відео прибуття Зеленського опублікувала журналістка Келлі Фарес у Twitter, повідомляє Ділова столиця.
На опублікованому відео видно, що Зеленський прибув до Капітолія в супроводі лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера та лідера республіканців Мітча Макконнелла. Ймовірно, там він також зустрінеться із сенаторами.
Варто також нагадати, що у Зеленського запланована ще одна зустріч з президентом США Джо Байденом. Її початок очікується о 13:45 за Вашингтоном (20:45 за Києвом). Під час зустрічі Зеленський, ймовірно, представить Байдену план перемоги України.
Також сьогодні у Зеленського має відбутись зустріч з віцепрезидентом США Камалою Гарріс.
Нагадаємо, Зеленський перебуває з робочим візитом у США. Президент України вже виступив в ООН і зустрівся з американським колегою Джо Байденом.