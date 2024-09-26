Зеленський прибув до Капітолію на зустріч із законодавцями США

Президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Капітолію у Вашингтоні (США)﻿. Відео прибуття Зеленського опублікувала журналістка Келлі Фарес у Twitter, повідомляє Ділова столиця.

Ukrainian President Zelenskyy arrives to the US Capitol for a meeting w/ a bipartisan group of Senators Zelenskyy ignores questions from @ryanobles about not meeting w/ Trump on this trip and on if he’ll fire his ambassador to the US pic.twitter.com/QCbfK3CKDE — Kelly Phares (@kellyfphares) September 26, 2024

На опублікованому відео видно, що Зеленський прибув до Капітолія в супроводі лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера та лідера республіканців Мітча Макконнелла. Ймовірно, там він також зустрінеться із сенаторами.

Варто також нагадати, що у Зеленського запланована ще одна зустріч з президентом США Джо Байденом. Її початок очікується о 13:45 за Вашингтоном (20:45 за Києвом). Під час зустрічі Зеленський, ймовірно, представить Байдену план перемоги України.

Також сьогодні у Зеленського має відбутись зустріч з віцепрезидентом США Камалою Гарріс.

Нагадаємо, Зеленський перебуває з робочим візитом у США. Президент України вже виступив в ООН і зустрівся з американським колегою Джо Байденом.