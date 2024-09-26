Зеленский прибыл в Капитолий на встречу с законодателями США
Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Капитолий в Вашингтоне (США). Видео прибытия Зеленского опубликовала журналистка Келли Фарес в Twitter, сообщает Деловая столица.
На опубликованном видео видно, что Зеленский прибыл в Капитолий в сопровождении лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера и лидера республиканцев Митча Макконнелла. Вероятно, там он тоже встретится с сенаторами.
Следует также напомнить, что у Зеленского запланирована еще одна встреча с президентом США Джо Байденом. Ее начало ожидается в 13:45 по Вашингтону (20:45 по Киеву). В ходе встречи Зеленский, вероятно, представит Байдену план победы Украины.
Также сегодня у Зеленского должна состояться встреча с вице-президентом США Камалой Харрис.
Напомним, Зеленский находится с рабочим визитом в США. Президент Украины уже выступил в ООН и встретился с американским коллегой Джо Байденом.