Зеленский прибыл в Капитолий на встречу с законодателями США

Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Капитолий в Вашингтоне (США)﻿. Видео прибытия Зеленского опубликовала журналистка Келли Фарес в Twitter, сообщает Деловая столица.

Ukrainian President Zelenskyy arrives to the US Capitol for a meeting w/ a bipartisan group of Senators Zelenskyy ignores questions from @ryanobles about not meeting w/ Trump on this trip and on if he’ll fire his ambassador to the US pic.twitter.com/QCbfK3CKDE — Kelly Phares (@kellyfphares) September 26, 2024

На опубликованном видео видно, что Зеленский прибыл в Капитолий в сопровождении лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера и лидера республиканцев Митча Макконнелла. Вероятно, там он тоже встретится с сенаторами.

Следует также напомнить, что у Зеленского запланирована еще одна встреча с президентом США Джо Байденом. Ее начало ожидается в 13:45 по Вашингтону (20:45 по Киеву). В ходе встречи Зеленский, вероятно, представит Байдену план победы Украины.

Также сегодня у Зеленского должна состояться встреча с вице-президентом США Камалой Харрис.

Напомним, Зеленский находится с рабочим визитом в США. Президент Украины уже выступил в ООН и встретился с американским коллегой Джо Байденом.