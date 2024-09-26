Пентагон оголосив про новий пакет допомоги для України

США надають Україні пакет допомоги у розмірі 2,4 млрд доларів через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI). Про це заявила пресслужба Пентагону, повідомляє Лівий берег.

До цього пакету входять:

Боєприпаси та забезпечення українських систем ППО;

Боєприпаси повітря-земля;

Безпілотні літальні системи (БпЛА) та компоненти для забезпечення українського виробництва БпЛА;

Обладнання для боротьби з БПЛА;

Безпілотні надводні судна;

Обладнання безпечного зв'язку;

Обладнання та матеріальні засоби для підтримки українського виробництва боєприпасів;

Запасні частини, технічне обслуговування та підтримка, а також інше допоміжне обладнання.

В Пентагоні зазначили, що це 21-й пакет USAI від адміністрації Байдена.