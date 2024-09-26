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Пентагон оголосив про новий пакет допомоги для України

Пентагон оголосив про новий пакет допомоги для України
Фото: Air Force Staff Sgt. Brittany A. Chase, DOD

США надають Україні пакет допомоги у розмірі 2,4 млрд доларів через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI). Про це заявила пресслужба Пентагону, повідомляє Лівий берег.

До цього пакету входять:

  • Боєприпаси та забезпечення українських систем ППО;
  • Боєприпаси повітря-земля;
  • Безпілотні літальні системи (БпЛА) та компоненти для забезпечення українського виробництва БпЛА;
  • Обладнання для боротьби з БПЛА;  
  • Безпілотні надводні судна;
  • Обладнання безпечного зв'язку;
  • Обладнання та матеріальні засоби для підтримки українського виробництва боєприпасів;
  • Запасні частини, технічне обслуговування та підтримка, а також інше допоміжне обладнання.

В Пентагоні зазначили, що це 21-й пакет USAI від адміністрації Байдена.

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