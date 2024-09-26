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Пентагон объявил о новом пакете помощи для Украины

Пентагон объявил о новом пакете помощи для Украины
Фото: Air Force Staff Sgt. Brittany A. Chase, DOD

США предоставляют Украине пакет помощи в размере 2,4 млрд долларов путем Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Об этом заявила пресс-служба Пентагона, сообщает Левый берег.

В этот пакет входят:

  • Боеприпасы и обеспечение украинских систем ПВО;
  • Боеприпасы воздух-земля;
  • Беспилотные летательные системы (БПЛА) и компоненты для обеспечения украинского производства БПЛА;
  • Оборудование для борьбы с БПЛА;
  • Беспилотные надводные суда;
  • Оборудование безопасной связи;
  • Оборудование и материальные средства поддержки украинского производства боеприпасов;
  • Запасные части, техническое обслуживание и поддержка, а также другое вспомогательное оборудование.

В Пентагоне отметили, что это 21 пакет USAI от администрации Байдена.

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