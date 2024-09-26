Пентагон объявил о новом пакете помощи для Украины
США предоставляют Украине пакет помощи в размере 2,4 млрд долларов путем Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Об этом заявила пресс-служба Пентагона, сообщает Левый берег.
В этот пакет входят:
- Боеприпасы и обеспечение украинских систем ПВО;
- Боеприпасы воздух-земля;
- Беспилотные летательные системы (БПЛА) и компоненты для обеспечения украинского производства БПЛА;
- Оборудование для борьбы с БПЛА;
- Беспилотные надводные суда;
- Оборудование безопасной связи;
- Оборудование и материальные средства поддержки украинского производства боеприпасов;
- Запасные части, техническое обслуживание и поддержка, а также другое вспомогательное оборудование.
В Пентагоне отметили, что это 21 пакет USAI от администрации Байдена.