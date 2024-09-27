Трамп сьогодні зустрінеться із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський та кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп мають зустрітися сьогодні, 27 вересня. Це відбудеться у Нью-Йорку, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє американське видання NBC News та Twitter-акаунт (X) кореспондента "Голосу Америки" Михайла Комадовського.

За словами Трампа під час прес-конференції, зустріч відбудеться у нью-йоркському хмарочосі Trump Tower.

Вона планується на 9:45 за місцевим часом (16:45 - за Києвом).

Журналіст оприлюднив у мережі заяву колишнього президента Штатів у четвер щодо даної зустрічі із Зеленським.

За словами Трампа, ініціатива щодо зустрічі була від президента України, й від на неї погодився.

"Президент Зеленський попросив зустрітися зі мною, і я зустрінуся з ним завтра вранці близько 9:45 у Трамп-тауер" , - цитує Трампа кореспондент

Зустріч була під сумнівом

Варто зауважити, що раніше оглядачі висловлювали сумніви щодо можливості зустрічі Трампа та Зеленського, який з понеділка перебуває у США з офіційним візитом.

Так, український президент під час зустрічей у четвер вже представив американському колезі Джо Байдену та віце-президентці США та кандидатці на пост глави держави Камалі Гарріс план перемоги України. При цьому Зеленський раніше озвучував наміри показати відповідну ініціативу і Трампу.

Заяви "республіканців" під час візиту Зеленського до США

Разом з тим на тлі візиту президента України до Штатів пролунали неоднозначні заяви від Трампа щодо самого Зеленського, та стосовно війни РФ проти України.

Крім того, за ініціативи "республіканців" відбувся скандал навколо візиту українського президента на завод у Пенсильванії, де на зустрічі не було представників "республіканців" (на цьому підприємстві виготовляються артилерійські снаряди для ЗСУ).

Представники Республіканської партії США у Конгресі також ініціювали розслідування щодо можливого втручання у вибори. Натомість у Білому домі вже відреагували на скандал.

Також напарник Трампа сенатор від штату Огайо Джей Д. Венс розкритикував допомогу США Україні.

Додамо, що спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив представникам ЗМІ, що не зустрінеться із Зеленським, пояснивши це тим, що через зайнятість не зміг запланувати зустріч.