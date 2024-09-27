Трамп сегодня встретится с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп встретятся сегодня, 27 сентября. Это произойдет в Нью-Йорке, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает американское издание NBC News и Twitter-аккаунт (X) корреспондента "Голоса Америки" Михаила Комадовского.

По словам Трампа во время прес-конференции, встреча состоится в нью-йоркском небоскребе Trump Tower.

Она планируется на 9:45 по местному времени (16:45 - по киевскому времени).

Журналист обнародовал в сети заявление бывшего президента Штатов в четверг относительно данной встречи с Зеленским.

По словам Трампа, инициатива по встрече была от президента Украины, и от нее согласился.

"Президент Зеленский попросил встретиться со мной, и я встречусь с ним завтра утром около 9:45 в Трамп-тауэре" , - цитирует Трампа корреспондент

Встреча была под вопросом

Стоит отметить, что ранее обозреватели выражали сомнения в возможности встречи Трампа и Зеленского, который с понедельника находится в США с официальным визитом.

Так, украинский президент во время встреч в четверг уже представил американскому коллеге Джо Байдену и вице-президенту США и кандидату на пост главы государства Камале Харрис план победы Украины. При этом Зеленский ранее озвучивал намерения показать соответствующую инициативу и Трампу.

Заявления "республиканцев" во время визита Зеленского в США

Вместе с тем на фоне визита президента Украины в Штаты прозвучали неоднозначные заявления от Трампа относительно самого Зеленского, и войны РФ против Украины.

Кроме того, по инициативе "республиканцев" разгорелся скандал вокруг визита украинского президента на завод в Пенсильвании, где на встрече не было представителей "республиканцев" (на этом предприятии производятся артиллерийские снаряды для ВСУ).

Представители Республиканской партии США в Конгрессе также инициировали расследование о возможном вмешательстве в выборы. В Белом доме уже отреагировали на скандал.

Также напарник Трампа сенатор от штата Огайо Джей Д. Вэнс раскритиковал помощь США Украине.

Добавим, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил представителям СМИ, что не встретится с Зеленским, объяснив это тем, что из-за занятости не смог запланировать встречу.