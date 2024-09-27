Катар оголосив про домовленість з Україною та Росією про обмін дітьми

Катар оголосив про угоду з Україною та Росією щодо обміну тринадцятьма дітьми, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють французькі ЗМІ.

"Дев'ять неповнолітніх і один дорослий возз'єднаються зі своїми сім'ями в Україні " , - заявив катарський чиновник AFP, уточнивши, що "четверо неповнолітніх" возз'єднаються зі своїми сім'ями в Росії.

Вік дев'ятьох дітей, які повернуться в Україну, від 12 до 17 років. Дітям, які поїдуть до Росії, від 2 до 7 років.

Усіх зустрінуть у посольстві Катару в Москві перед возз’єднанням зі своїми родинами.

Катар, посередник у цьому питанні з липня 2023 року, допомагав репатріювати українських дітей, перевезених до Росії та на окупованій Росією українській території, з початку вторгнення в лютому 2022 року.

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