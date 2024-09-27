Катар объявил о договоренности с Украиной и Россией об обмене детьми

Катар объявил о соглашении с Украиной и Россией по обмену тринадцатью детьми, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают французские СМИ.

"Девять несовершеннолетних и один взрослый воссоединятся со своими семьями в Украине" , - заявил катарский чиновник AFP, уточнив, что „четверо несовершеннолетних" воссоединятся со своими семьями в России.

Возраст девятерых детей, которые вернутся в Украину, от 12 до 17 лет. Детям, которые поедут в Россию, от 2 до 7 лет.

Всех встретят в посольстве Катара в Москве перед воссоединением со своими семьями.

Катар, посредник в этом вопросе с июля 2023 года, помогал репатриировать украинских детей, перевезенных в Россию и на оккупированной Россией украинской территории, с начала вторжения в феврале 2022 года.

Напомним: