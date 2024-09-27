Росіяни завдали ракетного удару по Дніпру: є руйнування на підприємстві

Російське військо вночі 27 вересня обстріляло Дніпро, спалахнула пожежа, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обладміністрації Сергій Лисак.

"Після опівночі російська армія завдала ракетного удару по Дніпру. Є руйнування на території промислового об’єкта. Виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Люди не постраждали" , — розповів він.

Крім того, росіяни били по Нікополю і Марганецькій громаді, застосували дрон-камікадзе та важку артилерію.

Понівечена інфраструктура. За словами Лисака, загиблих і поранених немає.

Як повiдомлялось, минулої доби російська армія запустила по Україні більш ніж 700 дронів-камікадзе, а також ракети та керовані авіабомби.