Ворог випустив по Україні ударні дрони та ракети: скільки цілей знищено

У ніч на 27 вересня росіяни випустили по Україні 32 дрони-камікадзе, вдарили балістичим "Іскандером" та двома крилатими ракетами Х-22, ППО знищила 24 "Шахеди", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили ЗСУ.

Противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 із окупованого Криму, двома крилатими ракетами Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з акваторії Чорного моря. Також окупанти випустили по Україні 32 ударних БпЛА типу Shahed (район пуску: Приморсько-Ахтарськ – РФ).

До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою було збито 24 ударних БпЛА. Один безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії, ще три ворожих БпЛА було локаційно втрачено внаслідок протидії РЕБ Сил оброни України.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.