Враг выпустил по Украине ударные дроны и ракеты: сколько целей уничтожено

В ночь на 27 сентября россияне выпустили по Украине 32 дрона-камикадзе, ударили баллистическим "Искандером" и двумя крылатыми ракетами Х-22, ПВО уничтожила 24 "Шахеда", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Противник атаковал баллистической ракетой "Искандер-М/KN-23" из оккупированного Крыма, двумя крылатыми ракетами Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 из акватории Черного моря. Также оккупанты выпустили по Украине 32 ударных БпЛА типа Shahed (район пусков: Приморско-Ахтарск - РФ).

К отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя было сбито 24 ударных БпЛА. Один беспилотник вошел в воздушное пространство Румынии, еще три вражеских БпЛА были локально потеряны в результате противодействия РЭБ Сил обороны Украины.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.