В Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики

Вранці 27 вересня оголосили повітряну тривогу на території половини України через балістичну загрозу з півдня, невдовзі в Кривому Розі пролунав вибух, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили, очільник Дніпропетровської області Сергій Лисак у соцмережах.

О 9.11 Повітряні сили сповістили про загрозу балістичного озброєння. О 9.23 місцева влада повідомила про вибух у Кривому Розі, пообіцявши подробиці згодом.

Пряма мова Лисака:

"Кривий Ріг. Вибух. Деталі згодом".

Оновлено: О 9.44 з'явилося повідомлення повітряників про відбій загрози по областях, крім Сумської та Донецької.