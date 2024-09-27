В Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

Утром 27 сентября объявили воздушную тревогу на территории половины Украины из-за баллистической угрозы с юга, вскоре в Кривом Роге прогремел взрыв, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы, глава Днепропетровской области Сергей Лысак в соцсетях.

В 9.11 Воздушные силы сообщили об угрозе баллистического вооружения. В 9.23 местные власти сообщили о взрыве в Кривом Роге, пообещав подробности позже.

Прямая речь Лысака:

"Кривой Рог. Взрыв. Детали позже".

Обновлено: В 9.44 появилось сообщение Воздушных сил об отбое угрозы по областям, кроме Сумской и Донецкой.