В Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
Утром 27 сентября объявили воздушную тревогу на территории половины Украины из-за баллистической угрозы с юга, вскоре в Кривом Роге прогремел взрыв, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Воздушные силы, глава Днепропетровской области Сергей Лысак в соцсетях.
В 9.11 Воздушные силы сообщили об угрозе баллистического вооружения. В 9.23 местные власти сообщили о взрыве в Кривом Роге, пообещав подробности позже.
Прямая речь Лысака:
"Кривой Рог. Взрыв. Детали позже".
Обновлено: В 9.44 появилось сообщение Воздушных сил об отбое угрозы по областям, кроме Сумской и Донецкой.