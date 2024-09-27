Росіяни завдали ракетного удару по управлінню Нацполіції у Кривому Розі

Вранці 27 вересня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області, наразі відомо про постраждалих, під завалами можуть бути люди, повідомляє Українська правда.

По це повiдомляють Нацполіція у Telegram, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

"Близько 9:15 ворог завдав ракетний удар по районному управлінню поліції, наразі відомо, що внаслідок влучання є постраждалі".

Повідомляється, що під завалами можуть перебувати люди.

В результаті влучання руйнувань зазнала адміністративна будівля, пошкоджено приватні будинки, розташовані поруч.

Зараз поліція та рятувальники працюють на місці події, правоохоронці документують та збирають докази чергового воєнного злочину РФ.

Оновлено. Пізніше голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що вже госпіталізований 45-річний чоловік. Його стан – середньої тяжкості.

Також потрощена адмінбудівля, пошкоджені приватні будинки.