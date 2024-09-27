Россияне нанесли ракетный удар по управлению Нацполиции в Кривом Роге

Утром 27 сентября россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области, пока известно о пострадавших, под завалами могут быть люди, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Нацполиция в Telegram, председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

"Около 9:15 враг нанес ракетный удар по районному управлению полиции, пока известно, что в результате попадания есть пострадавшие".

Сообщается, что под завалами могут находиться люди.

В результате попадания разрушениям подверглось административное здание, повреждены частные дома, расположенные рядом.

Сейчас полиция и спасатели работают на месте происшествия, правоохранители документируют и собирают доказательства очередного военного преступления РФ.

Обновлено. Позже председатель Днепропетровской ОГА сообщил, что уже госпитализирован 45-летний мужчина. Его состояние - средней тяжести.

Также разбито админздание, повреждены частные дома.