ЗМІ: У Росії розбився приватний вертоліт, загинув депутат-єдинорос

В Архангельській області Росії розбився приватний вертоліт Robinson R44, унаслідок чого загинуло двоє чоловіків, один з яких, імовірно, депутат міськдуми від "Єдиної Росії" Сергій Сметанін, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють російське видання Медуза, російські Telegram-канали.

Повідомлення про те, що гелікоптер, який прямував із селища Бичаче в селище Карандашевська, зник і не виходить на зв'язок, з'явилися напередодні.

Вранці 27 вересня російське держагентство ТАСС написало, що уламки вертольота знайшли. На місці аварії також виявили тіла двох осіб.

За цим фактом порушили кримінальну справу. Повідомляють, що політ не був погоджений.

"Близькі до силовиків Telegram-канали 26 вересня писали, що на борту були депутат Архангельської міської думи від "Єдиної Росії" Сергій Сметанін і місцевий бізнесмен Олексій Семенов, якому належав вертоліт. Сметанін і Семенов, як стверджується, летіли на риболовлю" , – підсумувала Медуза.

Чому це важливо: Після введення санкцій проти Росії за розв'язану нею криваву війну проти України, у РФ почастішали аварії на повітряних суднах. Це пояснювали нестачею необхідних деталей, які РФ раніше імпортувала із західних країн.

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