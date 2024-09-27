СМИ: В России разбился частный вертолет, погиб депутат-единоросс

В Архангельской области России разбился частный вертолет Robinson R44, в результате чего погибли два человека, один из которых, предположительно, депутат гордумы от "Единой России" Сергей Сметанин, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают российское издание Медуза, российские Telegram-каналы.

Сообщения о том, что вертолет, следовавший из поселка Бычье в поселок Карандашевская, пропал и не выходит на связь, появились накануне.

Утром 27 сентября российское госагентство ТАСС написало, что обломки вертолета нашли. На месте крушения также обнаружили тела двух человек.

По данному факту возбудили уголовное дело. Сообщается, что полет не был согласован.

"Близкие к силовикам Telegram -каналы 26 сентября писали, что на борту были депутат Архангельской городской думы от "Единой России" Сергей Сметанин и местный бизнесмен Алексей Семенов, которому принадлежал вертолет. Сметанин и Семенов, как утверждается, летели на рыбалку" , – подытожила Медуза.

Почему это важно: После введения санкций против России за развязанную ею кровавую войну против Украины, в РФ участились аварии на воздушных судах. Это объясняли нехваткой необходимых деталей, которые РФ ранее импортировала из западных стран.

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