Бербок пояснила, до чого призведе відмова від підтримки України

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок захистила західні поставки зброї Україні та попередила про наслідки зниження підтримки Києва в його боротьбі проти російської агресії, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить її виступ на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Міністр заявила, що припинення поставок не призведе до миру, а лише погіршить ситуацію.

"Якщо Росія припинить напад, війна закінчиться. Якщо Україна перестане захищатися, це буде кінець України" , - підкреслила вона, посилаючись на принципи Статуту ООН і необхідність реформи Ради Безпеки.

Бербок також зазначила, що відмова від підтримки України призведе до зростання воєнних злочинів.

"Якщо (російський диктатор Володимир, - ред.) Путін не захоче сісти за стіл переговорів, припинення нашої підтримки означатиме, що українські лікарні та їхні діти залишаться без захисту. Це означатиме, що воєнних злочинів побільшає, а не поменшає, можливо, і в інших країнах" , - заявила вона.

Допомога Україні від Німеччини

У серпні ЗМІ повідомили, що за розпорядженням канцлера Олафа Шольца нові запити на фінансування допомоги Україні не будуть схвалені. На 2024 рік німецький уряд уже виділив близько 8 мільярдів євро на військову підтримку України, а бюджет на 2025 рік у розмірі 4 мільярдів євро повністю розподілено.

Однак у вересні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив сподівання, що уряд зможе знайти додаткові ресурси для продовження постачання озброєнь Україні 2024 року.

19 вересня Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України, що включає різні види озброєнь та обладнання.

Крім того, нещодавно президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели переговори за зачиненими дверима.