Бербок объяснила, к чему приведет отказ от поддержки Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок защитила западные поставки оружия Украине и предупредила о последствиях снижения поддержки Киева в его борьбе против российской агрессии, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит ее выступление на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Министр заявила, что прекращение поставок не приведет к миру, а лишь усугубит ситуацию.

"Если Россия прекратит нападение, война закончится. Если Украина перестанет защищаться, это будет конец Украины" , - подчеркнула она, ссылаясь на принципы Устава ООН и необходимость реформы Совета Безопасности.

Бербок также отметила, что отказ от поддержки Украины приведет к росту военных преступлений.

"Если (российский диктатор Владимир, - ред.) Путин не захочет сесть за стол переговоров, прекращение нашей поддержки будет означать, что украинские больницы и их дети останутся без защиты. Это будет означать, что военных преступлений станет больше, а не меньше, возможно, и в других странах" , - заявила она.

Помощь Украине от Германии

В августе СМИ сообщили, что по распоряжению канцлера Олафа Шольца новые запросы на финансирование помощи Украине не будут одобрены. На 2024 год немецкое правительство уже выделило около 8 миллиардов евро на военную поддержку Украины, а бюджет на 2025 год в размере 4 миллиардов евро полностью распределен.

Однако в сентябре министр обороны Германии Борис Писториус выразил надежду, что правительство сможет найти дополнительные ресурсы для продолжения поставок вооружений Украине в 2024 году.

19 сентября Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины, включающем различные виды вооружений и оборудования.

Кроме того, недавно президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц провели переговоры за закрытыми дверями.