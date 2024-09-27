В Україні планується підвищення цін на електроенергію: чи зростуть тарифи для населення

В Україні планують підвищення цін на електроенергію восени. Проте це не вплине на тарифи для населення, але торкнеться бізнесу, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба регулятора у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Національна комісія на засіданні 1 жовтня розгляне проєкт постанови про перегляд граничних цін на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку.

Як зазначається, цей крок зумовлений необхідністю забезпечити умови для комерційного імпорту електроенергії з країн Європи, щоб покрити можливий дефіцит восени та взимку під час російських обстрілів.

"Рішення покликане збалансувати енергосистему та забезпечити стабільне електропостачання всіх категорій споживачів. Воно жодним чином не вплине на фіксований рівень цін на електроенергію для населення" , - йдеться у повідомленні.

Що цьому передувало

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг винесе на розгляд проєкт постанови про підвищення цін на електроенергію. У разі ухвалення документу нові ціни будуть встановлені вже з 1 листопада.

Регулятор пояснює, що з урахуванням ситуації зі світлом на випадок російських атак взимку потрібно наростити імпорт електроенергії. Це вимагає приведення цін у відповідність до цін на ринках електроенергії в Україні.