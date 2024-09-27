В Украине планируется повышение цен на электроэнергию: вырастут ли тарифы для населения

В Украине планируется повышение цен на электроэнергию осенью. Однако это не повлияет на тарифы для населения, но коснется бизнеса, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Национальная комиссия на заседании 1 октября рассмотрит проект постановления о пересмотре предельных цен на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке.

Этот шаг обусловлен необходимостью обеспечить условия для коммерческого импорта электроэнергии из стран Европы, чтобы покрыть возможный дефицит осенью и зимой во время российских обстрелов.

"Решение призвано сбалансировать энергосистему и обеспечить стабильное электроснабжение всех категорий потребителей. Оно никак не повлияет на фиксированный уровень цен на электроэнергию для населения", - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, вынесет на рассмотрение проект постановления о повышении цен на электроэнергию. В случае принятия документа новые цены будут установлены уже с 1 ноября.

Регулятор объясняет, что с учетом ситуации со светом на случай российских атак зимой следует нарастить импорт электроэнергии. Это требует приведения цен в соответствие с ценами на рынках электроэнергии в Украине.