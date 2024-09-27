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У Ніжині керівник райуправління поліції збив військового на проїжджій частині

У Ніжині керівник райуправління поліції збив військового на проїжджій частині
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань розслідують смерть військовослужбовця у ДТП: за кермом авто, яке скоїло наїзд, перебував один з керівників Ніжинського райуправління поліції, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба ДБР

Повідомляється, що 27 серпня, близько 11:00, правоохоронець на службовому автомобілі рухався до одного з перехресть у середмісті Ніжина. Раптово на проїжджу частину вибіг чоловік. Уникнути зіткнення не вдалося, від отриманих травм військовослужбовець помер на місці.

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За попередніми даними, водій був тверезий.

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Кримінальне провадження здійснюється за ознаками порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого.

Проводяться необхідні слідчі дії.

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