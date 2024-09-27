В Нежине руководитель райуправления полиции сбил военного на проезжей части

Работники Государственного бюро расследований расследуют смерть военнослужащего в ДТП: за рулем авто, которое совершило наезд, находился один из руководителей Нежинского райуправления полиции, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Сообщается, что 27 августа, около 11:00, полицейский на служебном автомобиле двигался к одному из перекрестков в центре Нежина. Внезапно на проезжую часть выбежал мужчина. Избежать столкновения не удалось, от полученных травм военнослужащий скончался на месте.

По предварительным данным, водитель был трезв.

Уголовное производство осуществляется по признакам нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего.

Проводятся необходимые следственные действия.