На кордоні з Польщею закриють один із пунктів пропуску: у чому причина

На кордоні між Україною та Польщею з 1 жовтня закриють один із митних постів. Це пов’язано із відкриттям нового пункту пропуску, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал Державної митної служби України.

З 1 жовтня 2024 року на ділянці кордону "Нижанковичі" (відділ митного №5 митного поста "Смільниця") буде припинено здійснення митних формальностей і пропуск транспортних засобів в обох напрямках. Це пов'язано з підготовкою до відкриття нового пункту пропуску "Нижанковичі – Мальховіце".

Ділянка кордону наразі використовується для пропуску порожніх транспортних засобів комерційного призначення вагою понад 7,5 тонн. Виняток становлять транспортні засоби, які переміщують небезпечні речовини та автомобілів, придбаних за кордоном, що ввозяться в Україну для випуску у вільний обіг.

Будівництво нового пункту пропуску польська сторона планує завершити до кінця 2024 року. Він передбачатиме смуги руху для легкових автомобілів вагою до 3,5 тонн і розташовуватиметься в Самбірському районі – нульовий кілометр дороги Т14-18 Нижанковичі - Самбір, Дрогобич - Стрий.

Раніше повiдомлялось, що з 10 листопада 2024 року в ЄС запрацює автоматизована система Entry Exit System (EES), яка фіксуватиме короткострокові поїздки громадян третіх країн, зокрема й України. Міністерство закордонних справ запевняє, що нововведення не створить додаткових зборів чи ускладнень для українців. Порядок безвізового в’їзду до країн ЄС та Шенгенської зони залишається без змін.

Крім того, власники домашніх тварин, які планують поїздку до країн ЄС, тепер повинні провести тест на антитіла до сказу для домашніх улюбленців. Цей тест слід зробити в акредитованій лабораторії ЄС не раніше ніж через 30 днів після вакцинації і не пізніше ніж за 90 днів до подорожі. Також для перевезення тварин необхідно мати ветеринарний паспорт, який відповідає стандартам ЄС, і підтвердження наявності мікрочипа або татуювання для ідентифікації.