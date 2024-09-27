На границе с Польшей закроют один из пунктов пропуска: в чем причина

На границе между Украиной и Польшей с 1 октября будет закрыт один из таможенных постов. Это связано с открытием нового пункта пропуска, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал Государственной таможенной службы Украины.

С 1 октября 2024 года на участке границы "Нижанковичи" (отдел таможенного №5 таможенного поста "Смольница") будет прекращено осуществление таможенных формальностей и пропуск транспортных средств в обоих направлениях. Это связано с подготовкой к открытию нового пункта пропуска "Нижанковичи - Мальховице".

Участок границы используется для пропуска пустых транспортных средств коммерческого назначения весом более 7,5 тонн. Исключение составляют транспортные средства, перемещающие опасные вещества и автомобилей, приобретенных за границей, ввозимые в Украину для выпуска в свободное обращение.

Строительство нового пункта пропуска польская сторона планирует завершить к концу 2024 года. Он будет предусматривать полосы движения для легковых автомобилей весом до 3,5 тонн и располагаться в Самборском районе – нулевой километр дороги Т14-18 Нижанковичи – Самбор, Дрогобыч – Стрый.

Ранее сообщалось, что с 10 ноября 2024 года в ЕС заработает автоматизированная система Entry Exit System (EES), которая будет фиксировать краткосрочные поездки граждан третьих стран, в том числе и Украины. Министерство иностранных дел уверяет, что нововведение не создаст дополнительных сборов или осложнений для украинцев. Порядок безвизового въезда в страны ЕС и Шенгенскую зону остается без изменений.

Кроме того, владельцы домашних животных, которые планируют поездку в страны ЕС, теперь должны провести тест на антитела к бешенству для домашних питомцев. Этот тест следует проделать в аккредитованной лаборатории ЕС не ранее чем через 30 дней после вакцинации и не позднее чем за 90 дней до путешествия. Также для перевозки животных необходимо иметь ветеринарный паспорт, соответствующий стандартам ЕС и подтверждение наличия микрочипа или татуировки для идентификации.