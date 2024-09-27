Контрнаступ армії РФ у Курській області провалився - BILD

Спроби російської армії в Курській області, де триває операція ЗСУ, повернути всю територію під свій контроль закінчилися невдачею. Про це пише видання BILD, повідомляє Новое время.

Журналісти нагадали, що Путін ставив завдання своїй армії повернути під свій контроль всю територію Курської області до 1 жовтня.

«Утім, російський контрнаступ затягнувся — тільки 17 вересня танки ЗС РФ просунулися на південь від Коренево» , — зазначають у BILD.

У Кремлі тим часом заявили, що у російської армії є час уже до середини жовтня, щоб повернути під свій контроль території, зайняті ЗСУ.

Однак, акцентують увагу у виданні, і ця мета наразі виглядає ілюзорною. Українські військові не готові відступати без бою і командування ЗСУ перекидає у Курську область нові підрозділи.

Як повідомили в BILD, українська армія намагається обійти з флангу російську контратаку в Курську і примусити підрозділи ЗС РФ оборонятися одразу на кількох напрямках.