Контрнаступление армии РФ в Курской области провалилось - BILD
Попытки российской армии в Курской области, где продолжается операция ВСУ, вернуть всю территорию под свой контроль закончились неудачей. Об этом пишет издание BILD, сообщает Новое время.
Журналисты напомнили, что Путин ставил задачу своей армии вернуть под свой контроль всю территорию Курской области к 1 октября.
«Впрочем, российское контрнаступление затянулось — только 17 сентября танки ВС РФ продвинулись на юг от Коренево», — отмечают в BILD.
В Кремле тем временем заявили, что у российской армии есть время уже до середины октября, чтобы вернуть под свой контроль занятые ВСУ территории.
Однако, акцентируют внимание в издании, и эта цель на данный момент выглядит иллюзорной.
Украинские военные не готовы отступать без боя и командование ВСУ перебрасывает в Курскую область новые подразделения. Как сообщили в BILD, украинская армия пытается обойти с фланга российскую контратаку в Курске и заставить подразделения ВС РФ обороняться сразу на нескольких направлениях.