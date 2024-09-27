Попытки российской армии в Курской области, где продолжается операция ВСУ, вернуть всю территорию под свой контроль закончились неудачей.﻿ Об этом пишет издание BILD, сообщает Новое время.

Журналисты напомнили, что Путин ставил задачу своей армии вернуть под свой контроль всю территорию Курской области к 1 октября.

«Впрочем, российское контрнаступление затянулось — только 17 сентября танки ВС РФ продвинулись на юг от Коренево» , — отмечают в BILD.

В Кремле тем временем заявили, что у российской армии есть время уже до середины октября, чтобы вернуть под свой контроль занятые ВСУ территории.

Однако, акцентируют внимание в издании, и эта цель на данный момент выглядит иллюзорной.

Украинские военные не готовы отступать без боя и командование ВСУ перебрасывает в Курскую область новые подразделения. Как сообщили в BILD, украинская армия пытается обойти с фланга российскую контратаку в Курске и заставить подразделения ВС РФ обороняться сразу на нескольких направлениях.