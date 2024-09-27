Ексдиректора заводу викрили у мільйонних розкраданнях на запчастинах для винищувачів

Ексдиректора оборонного заводу викрито на розкраданні 36 мільйонів гривень під час закупівлі комплектуючих для бойових літаків ЗСУ. Також у цій справі отримали підозри ще дев’ять його спільників.﻿ З посиланням на дані СБУ, повідомляє Новое время.

За даними слідства, схема полягала в прийомі на баланс підприємства завідомо бракованих деталей, які поставлялися на завод «своїми» підприємствами.

Правоохоронці також з’ясували, що керівник брав обладнання з необлікованих залишків на підприємстві, які були сформовані ще під час розпаду СРСР. Потім передавав обладнання підконтрольним особам, а ті - оформляли удавані договори закупівлі.

Йдеться про обладнання, яке використовується виключно у складі бойових військових літаків Су-27 і Міг-29 і спеціально призначене для військового використання компонентів літальних апаратів.

Слідство встановило, що протягом двох років було проведено 10 оборудок з удаваного постачання обладнання вартістю 36 мільйонів гривень. Гроші, які платили за несправні деталі, потім переводили в готівку та розподіляли між учасниками схеми.

Цю схему вдалося ліквідувати у грудні 2023 року. На той момент ексдиректора підприємства викрили на розкраданні щонайменше 4 мільйонів гривень під час закупівлі модулів до радіолокаційних систем на українські винищувачі. Правоохоронці задокументували додатково ще 32 мільйони гривень, які фігурант разом зі спільниками вивів «у тінь».

Про підозру у цій справі оголосили 10 особам, серед яких: ексдиректор держпідприємства, його колишня заступниця, шість керівників підконтрольних фірм і ще два їхні спільники. Ексдиректору і трьом фігурантам замінили раніше поставлені підозри, шість осіб отримали перші підозри у справі.

Їх звинувачують у створенні злочинної організації, службовій фальсифікації, розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Зловмисникам загрожує до 13 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Екс-директора оголосили в розшук — за даними слідства, він переховується за межами України. Фігурантам обрали запобіжні заходи, п’ятьом із них — тримання під вартою. На майно підозрюваних накладено арешти.