Экс-директора завода разоблачили в миллионных хищениях на запчастях для истребителей

Экс-директор оборонного завода разоблачен на хищении 36 миллионов гривен при закупке комплектующих для боевых самолетов ВСУ. Также по этому делу получили подозрения еще девять его сообщников.﻿ З посиланням на дані СБУ, сообщает Новое время.

По данным следствия, схема заключалась в приеме на баланс предприятия заведомо бракованных деталей, поставляемых на завод «своими» предприятиями.

Правоохранители также выяснили, что руководитель брал оборудование из неучтенных остатков на предприятии, которые были сформированы еще во время распада СССР. Затем передавал оборудование подконтрольным лицам, а те — оформляли притворные договоры закупки.

Речь идет об оборудовании, которое используется исключительно в составе боевых военных самолетов Су-27 и Миг-29 и специально предназначено для военного использования компонентов летательных аппаратов.

Следствие установило, что в течение двух лет было проведено 10 сделок по притворной поставке оборудования стоимостью 36 миллиона гривен. Деньги, которые платили за неисправные детали, затем обналичивали и распределяли между участниками схемы.

Эту схему удалось ликвидировать в декабре 2023 года. На тот момент экс-директора предприятия разоблачили на хищении по меньшей мере 4 миллионов гривен при закупке модулей к радиолокационным системам на украинские истребители. Правоохранители задокументировали дополнительно еще 32 миллиона гривен, которые фигурант вместе с сообщниками вывел «в тень».

О подозрении по этому делу объявили 10 человек, среди которых: экс-директор госпредприятия, его бывшая заместительница, шесть руководителей подконтрольных фирм и еще два их сообщника. Экс-директору и трем фигурантам заменили ранее поставленные подозрения, шесть человек получили первые подозрения по делу.

Их обвиняют в создании преступной организации, служебном подлоге, растрате бюджетных средств в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем. Злоумышленникам грозит до 13 лет заключения с конфискацией имущества.

Экс-директора объявили в розыск — по данным следствия, он скрывается за пределами Украины. Фигурантам избрали меры пресечения, пяти из них — содержание под стражей. На имущество подозреваемых наложены аресты.