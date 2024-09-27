Колишній мер Житомира очолив Держагентство відновлення

Уряд зробив кілька кадрових кроків у міністерствах і Держагентстві відновлення. Як заявив представник кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури став ексмер Житомира Сергій Сухомлин, повідомляє Лівий берег.

Олександра Порхуна призначили заступником міністра охорони здоров’я, а Тимура Ткаченка - заступником міністра розвитку громад та територій.

Раніше Держагентство відновлення очолював Мустафа Найєм. У червні цього року він написав заяву на звільнення.

Цього місяця Сухомлин достроково склав повноваження. Відповідне рішення ухвалили на позачерговій сесії Житомирської міської ради.

Хто такий Сергій Сухомлин