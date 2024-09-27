Колишній мер Житомира очолив Держагентство відновлення
Уряд зробив кілька кадрових кроків у міністерствах і Держагентстві відновлення. Як заявив представник кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури став ексмер Житомира Сергій Сухомлин, повідомляє Лівий берег.
Олександра Порхуна призначили заступником міністра охорони здоров’я, а Тимура Ткаченка - заступником міністра розвитку громад та територій.
- Раніше Держагентство відновлення очолював Мустафа Найєм. У червні цього року він написав заяву на звільнення.
- Цього місяця Сухомлин достроково склав повноваження. Відповідне рішення ухвалили на позачерговій сесії Житомирської міської ради.
Хто такий Сергій Сухомлин
- Сухомлин - уродженець Рівненщини. У 2016 році він закінчив Університет державної фіскальної служби України, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси і кредит», здобув кваліфікацію спеціаліста з фінансів і кредиту.
- Проходив військову службу у місті Житомирі.
- Пізніше займався підприємницькою діяльністю, був комерційним директором ТОВ «Технотронік». Потім працював на посаді комерційного директора, директора ТОВ «Візаж» у місті Житомирі, яке спеціалізувалося на виробництві вікон.
- У 2006 році був обраний депутатом Житомирської міської ради по списку партії «Наша Україна». З 2010 по 2014 роки — депутат Житомирської обласної ради від «Фронту Змін».
- Під час подій в листопаді 2013 року з перших днів брав активну участь у Євромайдані. У березні 2014 року, при підтримці патріотів Житомирського Євромайдану, був висунутий кандидатом на посаду першого заступника міського голови. Рішенням сесії Житомирської міської ради був затверджений на дану посаду.
- У березні 2014 — листопаді 2015 року — 1-й заступник Житомирського міського голови з питань діяльності виконавчих органів рад.
- З 15 листопада 2015 року — Житомирський міський голова.
- Сергія Сухомлин йшов на вибори за час політичної діяльності від шести партій: «Наша Україна» - 2006-2010 роки (депутат Житомирської міської ради), «Фронт змін» - 2010-2014 роки (депутат Житомирської міської ради), «Батьківщина» - 2012 рік (балотувався у Верховну Раду), «Солідарність» - 2015 рік, «Пропозиція» - 2020 рік.