Бывший мер Житомира возглавил Госагентство восстановления

Правительство сделало несколько кадровых шагов в министерствах и Госагентстве восстановления. Как заявил представитель кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, главой Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры стал эксмер Житомира Сергей Сухомлин, сообщает Левый берег.

Александра Порхуна назначили заместителем министра здравоохранения, а Тимура Ткаченко – заместителем министра развития общин и территорий.

Ранее Госагентство восстановления возглавлял Мустафа Найем. В июне этого года он написал заявление об увольнении.

В этом месяце Сухомлин досрочно сдал полномочия. Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии Житомирского городского совета.

Кто такой Сергей Сухомлин