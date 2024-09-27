Бывший мер Житомира возглавил Госагентство восстановления
Правительство сделало несколько кадровых шагов в министерствах и Госагентстве восстановления. Как заявил представитель кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, главой Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры стал эксмер Житомира Сергей Сухомлин, сообщает Левый берег.
Александра Порхуна назначили заместителем министра здравоохранения, а Тимура Ткаченко – заместителем министра развития общин и территорий.
- Ранее Госагентство восстановления возглавлял Мустафа Найем. В июне этого года он написал заявление об увольнении.
- В этом месяце Сухомлин досрочно сдал полномочия. Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии Житомирского городского совета.
Кто такой Сергей Сухомлин
- Сухомлин – уроженец Ровенщины. В 2016 году он окончил Университет государственной фискальной службы Украины, получил полное высшее образование по специальности «Финансы и кредит», получил квалификацию специалиста по финансам и кредиту.
- Проходил военную службу в Житомире.
- Позже занимался предпринимательской деятельностью, являлся коммерческим директором ООО «Технотроник». Затем работал в должности коммерческого директора, директора ООО «Визаж» в городе Житомире, специализировавшегося на производстве окон.
- В 2006 году был избран депутатом Житомирского городского совета по списку партии "Наша Украина". С 2010 по 2014 годы – депутат Житомирского областного совета от «Фронта Змін».
- Во время событий в ноябре 2013 года с первых дней активно участвовал в Евромайдане. В марте 2014 года при поддержке патриотов Житомирского Евромайдана был выдвинут кандидатом на должность первого заместителя городского головы. Решением сессии Житомирского городского совета был утвержден на данную должность.
- В марте 2014 – ноябре 2015 года – 1-й заместитель Житомирского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов советов.
- С 15 ноября 2015 года - Житомирский городской голова.
- Сергей Сухомлин шел на выборы за время политической деятельности от шести партий: «Наша Украина» – 2006-2010 годы (депутат Житомирского городского совета), «Фронт перемен» – 2010-2014 годы (депутат Житомирского городского совета), «Батькивщина» – 2012 год (баллотировался в Верховную Раду), «Солидарность» – 2015 год, «Предложение» – 2020 год.