Трамп заявив, що його стратегія по закінченню війни в Україні - не капітуляція

Колишній президент і кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що не вважає свою стратегію щодо закінчення війни, яку Росія розв'язала проти України, "капітуляцією".﻿ Про це він сказав репортерам у Нью-Йорку вранці у п'ятницю перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Голос Америки.

"Це – не капітуляція. Моя стратегія полягає в тому, щоб врятувати життя. Я хочу врятувати життя. Мільйони людей мертві, на мільйони більше, ніж вони навіть думають. І це не моя битва, але це боротьба за порятунок людства" , – сказав Трамп і додав, що "це страшна війна, якої б ніколи не було", якби він був президентом.

Він повторив свою тезу про те, що зможе швидко досягти мирної угоди між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

На запитання кореспондентки щодо очікувань від зустрічі Трамп відповів: "У нас дуже хороші стосунки, і у мене також дуже хороші стосунки, як ви знаєте, з президентом Путіним. І я думаю, якщо ми виграємо, я думаю, що ми вирішимо це дуже швидко".