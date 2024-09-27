Трамп заявил, что его стратегия по окончании войны в Украине – не капитуляция

Бывший президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что не считает свою стратегию по окончании войны, которую Россия развязала против Украины, "капитуляцией". Об этом он сказал репортерам в Нью-Йорке утром в пятницу перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Голос Америки.

"Это – не капитуляция. Моя стратегия состоит в том, чтобы спасти жизнь. Я хочу спасти жизнь. Миллионы людей мертвы, на миллионы больше, чем они даже думают. И это не моя битва, но это борьба за спасение человечества" , – сказал Трамп и добавил, что "это страшная война, которой бы никогда не было", будь он президентом.

Он повторил свой тезис о том, что сможет быстро добиться мирного соглашения между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

На вопрос корреспондентки по поводу ожиданий от встречи Трамп ответил: "У нас очень хорошие отношения, и у меня также очень хорошие отношения, как вы знаете, с президентом Путиным. И я думаю, если мы выиграем, я думаю, что мы решим это очень быстро ".