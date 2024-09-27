"Газпром" розглядає ринок Африки після скорочення експорту газу до Європи – росЗМІ

"Газпром" розглядає Африку як точку зростання для розвитку майбутніх поставок і прогнозує тренд на скорочення споживання в Європі в найближчі кілька років, заявив глава "Газпром експорту" Дмитро Хандога. Про це пише видання The Moscow Times, повідомляє Економічна правда.

"Ми не можемо не шукати нові точки зростання, і такою точкою зростання є африканський континент" , - сказав Хандога.

За його словами, "Газпром" розглядає Африку як ринок збуту, зокрема СПГ, і як точку застосування досвіду компанії в доведенні газу до кінцевого споживача.