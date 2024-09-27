"Газпром" рассматривает рынок Африки после сокращения экспорта газа в Европу – росСМИ
"Газпром" рассматривает Африку как точку роста для развития будущих поставок и прогнозирует тренд на сокращение потребления в Европе в ближайшие несколько лет, заявил глава "Газпром экспорта" Дмитрий Хандога. Об этом пишет издание The Moscow Times, сообщает Экономическая правда.
"Мы не можем не искать новые точки роста, и такой точкой роста является африканский континент", - сказал Хандога.
По его словам, "Газпром" рассматривает Африку как рынок сбыта, в частности СПГ, и как точку применения опыта компании в доведении газа до конечного потребителя.