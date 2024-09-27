ЗМІ пишуть про загибель глави "Хезболли" Насралли унаслідок удару Ізраїлю

У п’ятницю, 27 вересня, главу Хезболли Хасана Насраллу, ймовірно, було вбито внаслідок удару ЦАХАЛ по підпільній штаб-квартирі угруповання в Бейруті, передає ізраїльський телеканал Channel 12. З посиланням на The Times of Isreal, повідомляє Новое время.

Телеканал подав новину так: «Оцінка в Ізраїлі: Насралла знищений».

При цьому інший телеканал, Channel 13, трохи обережніший у заявах: «Обережний оптимізм в Ізраїлі: удар по Насраллі вдався».

Іранське агентство Tasnim News із посиланням на свої джерела в Лівані повідомляє, що Насралла не загинув.

Пізніше ізраїльський чиновник підтвердив газеті The Times of Israel, що удар по Бейруту 27 вересня було завдано по лідеру Хезболли Хасану Насраллі.

«Дуже важко уявити, що він виживе після такого удару» , — каже чиновник.

Неназваний ізраїльський чиновник також заявив, що Насралла був присутній у командному центрі та що «ніхто там не зміг би вижити», пише видання Ynet.

Хасан Насралла — третій генеральний секретар ліванської шиїтської політичної партії та воєнізованої організації Хезболла. Він обійняв цю посаду після вбивства його попередника Аббаса аль-Мусаві силами ЦАХАЛ у 1992 році.

Під час військового зіткнення між Ізраїлем і Хізбаллою з 12 липня до 14 серпня 2006 року ізраїльтяни намагалися встановити точне місцеперебування і захопити або ліквідувати його, для чого висаджували десант у південному Лівані, проте ця операція успіху не мала.

Після війни Насралла постійно перебував у захищеному бункері, розташованому в секретному місці на півдні Лівану, побоюючись раптової атаки ізраїльських спецслужб.

27 вересня в Армії оборони Ізраїлю заявили, що завдали удару по головній штаб-квартирі угруповання Хезболла в столиці Лівану Бейруті.

Високопоставлений американський чиновник підтвердив ABC News, що метою авіаудару був ватажок Хезболли Хасан Насралла.

Агентство AFP із посиланням на джерело, наближене до Хезболли, повідомило, що Настралла «у порядку».

26 вересня стало відомо, що командир військово-повітряних сил угруповання Хезболла Мухаммад Хусейн Сарур загинув унаслідок ізраїльського авіаудару по Бейруту.

20 вересня Армія оборони Ізраїлю підтвердила вбивство високопоставленого командира Хезболли Ібрагіма Акіла. ЦАХАЛ заявляє, що Акіл був керівником військових операцій Хезболли, виконувачем обов’язків командувача елітного підрозділу терористичного угруповання Радван, яке, за даними Ізраїлю, має на меті напасти на країну, і керівником плану вторгнення в Галілею.