СМИ пишут о гибели главы "Хезболлы" Насраллы в результате удара Израиля

В пятницу, 27 сентября, глава Хезболлы Хасан Насралла, вероятно, был убит в результате удара ЦАХАЛ по подпольной штаб-квартире группировки в Бейруте, передает израильский телеканал Channel 12. Со ссылкой на The Times of Isreal, сообщает Новое время.

Телеканал подал новость так: «Оценка в Израиле: Насралла уничтожен».

При этом другой телеканал, Channel 13, немного более осторожен в заявлениях: «Осторожный оптимизм в Израиле: удар по Насралле удался».

Иранское агентство Tasnim News со ссылкой на свои источники в Ливане сообщает, что Насралла не погиб.

Позже израильский чиновник подтвердил газете The Times of Israel, что удар по Бейруту 27 сентября был нанесен по лидеру Хезболлы Хасану Насралле.

«Очень трудно представить, что он выживет после такого удара» , — говорит чиновник.

Неназванный израильский чиновник также заявил, что Насралла присутствовал в командном центре, и что «никто там не смог бы выжить», пишет издание Ynet.

Хасан Насралла – третий генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации Хезболла. Он вступил в должность после убийства его предшественника Аббаса аль-Мусави силами ЦАХАЛ в 1992 году.

Во время военного столкновения между Израилем и Хезбаллой с 12 июля по 14 августа 2006 года израильтяне пытались установить точное местонахождение и захватить или ликвидировать его, для чего высаживали десант в южном Ливане, однако эта операция успеха не имела.

После войны Насралла постоянно находился в защищенном бункере, расположенном в секретном месте на юге Ливана, опасаясь внезапной атаки израильских спецслужб.

27 сентября в Армии обороны Израиля заявили, что нанесли удар по главной штаб-квартире группировки Хезболла в столице Ливана Бейруте.

Высокопоставленный американский чиновник подтвердил ABC News, что целью авиаудара был главарь Хезболлы Хасан Насралла.

Агентство AFP со ссылкой на источник, приближенный к Хезболле, сообщило, что Насралла "в порядке".

26 сентября стало известно, что командир военно-воздушных сил группировки Хезболлы Мухаммад Хусейн Сарур погиб в результате израильского авиаудара по Бейруту.

20 сентября Армия обороны Израиля подтвердила убийство высокопоставленного командира Хезболлы Ибрагима Акила. ЦАХАЛ заявляет, что Акил был руководителем военных операций Хезболлы, исполняющим обязанности командующего элитным подразделением террористической группировки Радван, которая, по данным Израиля, преследует цель напасть на страну, и руководителем плана вторжения в Галилею.